Parkların yeni gözdesi: Masa tenisi Ordu Büyükşehir Belediyesi parklara masa tenisi alanları oluşturuyor

Ordu’da birçok ilçede park ve yeşil alanlara vatandaşların kullanımı için masa tenisi alanları oluşturuluyor. Parklara yerleştirilen masa tenisi alanları her yaştan vatandaşın beğenisini kazanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, park yeşil alanlarda hayata geçirdiği yenilikçi çalışmalarla vatandaşların keyifli zaman geçirmesine imkan sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, her yaştan kesime hitap eden projeler geliştirmeye, park ve yeşil alanlarda vatandaşların beğenisini kazanan çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok ilçede bulunan parklara masa tenisi alanları oluşturmaya başladıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmalarla her yaştan vatandaşın keyifli zaman geçirmesine imkan sunmak istediklerini söyledi.

Tenis masası kurulumlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten ve kurulumu yapılan alanlarda vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Başkan Güler, “Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın hem spor yapması, hem de keyifli zaman geçirmesi için Altınordu, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde Büyükşehir Belediyemiz ait parklara masa tenisi oynamak için yeni alanlar oluşturduk. Tüm vatandaşlarımızın oynayabileceği masa tenisi masaları açık alanda kullanılmak üzere dizayn edilerek parklardaki yerini almaya başladı. Ünye, Ulubey, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Akkuş ve İkizce ilçelerimizde ise yer tespitlerimiz sürüyor. En kısa sürede bu ilçelerimizde de belirlenecek olan alanlara masa tenisi kurulumlarını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız” dedi.

