Altınordu Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere destek

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırladığı ve içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri vatandaşlara ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun her ulaşmayı hedefleyen Altınordu Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in öncülüğünde başlatılan şehir dayanışması kapsamında, şehrin tüm sosyal kesimlerinde güçlü bir dayanışma ve motivasyon ortaya koyuluyor. Altınordu Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu kış da hem merkezde hem kırsalda yaşayan binlerce vatandaşın yardımına, özel olarak hazırlattığı ve içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri ile yakacak yardımını vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor.

Altınordu Belediyesi olarak, kimsesizlerin kimsesi olmak şiarı ve ihtiyaç sahiplerinin derdine deva olmak amacıyla kış yardım desteğini başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Pandemi koşullarının yanı sıra havaların soğumaya başlaması ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu zorlu şartlarda yalnız bırakmamak adına sosyal yardım destek paketi uygulamamızı sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yanında olarak zorlu kış koşullarının etkisini bir nebze de olsa azaltabilmek, geleceğimiz olan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşmalarına yardımcı olmak, şehrimizdeki dayanışma ruhunu güçlendirmektir. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi olarak, kış mevsiminin zorlu şartları nedeniyle barınma, ısınma, ulaşım, eğitim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediyenin hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ise yapılan desteklerle hayatlarının kolaylaştığını dile getirerek Başkan Tören ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

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