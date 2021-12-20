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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay’dan engelleri aşan hediye

İHA

Kızılay’dan engelleri aşan hediye

Ordu’nun Ünye ilçesi Türk Kızılay Şubesi tarafından ilçede yaşayan iki vatandaşa akülü sandalye hediye edildi.
Türk Kızılay Ünye Şubesi tarafından yürüme engelli olan iki vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Kızılay Ünye Şube Başkanı İsmet Küçükoğlu tarafından Kızılay Genel Merkezi’nden talep edilen iki akülü sandalyesine kavuşan vatandaşlar yaşadığı mutluluklarını birlikte paylaştı.
Kızılay Ünye Şubesi önünde akülü araç tesliminde konuşan Başkan İsmet Küçükoğlu, ”Ülkemiz içerisinde Kızılay’ın çok büyük imkânları var. Bu gün iki kıymetli kardeşimiz Ünye Kızılay Şubesi’ne müracaat etmeselerdi bizde genel merkezi bu yönde sıkıştırmayacaktık. Tabii, Kızılay ülkemizde ve dünyamızın birçok köşesinde sosyal duyarlılık yaparak bir gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bugün de bakıldığında iki kardeşimizin akülü sandalye ihtiyacını Kızılay gene merkezimizden temin ederek onlara hediye ettik. Önemli olan Kızılay ailesi olarak onlarla birlikte engelleri aşmaktır. Daha öncesinden yine iki kardeşimize de böyle bir hediyemiz oldu. Bizlere başvuruda bulunan herkesin durumlarını çözmek anlamında ince eleyip sık dokuyoruz. Kızılay’ımızda bağışlarla aldığı bu gibi araçların vatandaşlarımızın duyarlılıklarıyla sağlayarak yine engelli kardeşlerimize hediye ediyoruz. Yani burada kendi şubemiz olarak ilçemizde bağış yapmak isteyen birçok vatandaşlarımızın da bu iyilik kervanına katılmasını istiyoruz. Şu an bütün marketlerimizde bulunan Kızılay sodası olan maden suyunu vatandaşlarımız tükettikçe yine bu bizler aracılığıyla vatandaşlarımıza karşı hizmet olarak geri dönüyor diyebiliriz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Türk Kızılay Ünye Şubesi Başkanı İsmet Küçükoğlu, Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel ve yönetim kurulu üyeleri iki vatandaşlara akülü araçları teslim etti.

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