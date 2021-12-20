Ordu’da torbacılara göz açtırılmıyor

Ordu’da Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya ve uyuşturucu ticaretine karşı 1319 Aralık 2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.
Söz konusu tarihler arasında gerçekleştirilen 12 operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda 54 gram esrar ve 433 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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