Öğrenciler bilim fuarında buluşlarını sergiledi

Ordu’nun Ünye ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri tarafından hazırlanan '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin küçük yaşlarda bilimle tanışmalarında ve bilimsel projeler üretmesine yardımcı olan bu sergide, 5 ve 12'inci sınıflardaki öğrenciler, kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine hazırladıkları 12 araştırma, 8 tasarım ve 5’i bilim olmak üzere toplamda 25 adet projeyi görücüye çıkardı.

Bilim fuarının açılışında konuşan Ünye İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Ateş, ”20192020 eğitim öğretim yılına ait olan 4006 TÜBİTAK sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sergimizde 25 adet proje bulunmaktadır. Bu 25 projeden 12 tanesi araştırma, 8 tanesi tasarım ve 5 tanesi bilim olmak üzere TUBİTAK 4006 Bilim Fuarını düzenliyoruz. Bu projelerde yardımlarını esirgemeyen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, farklı yaş gruplarından katılan 76 öğrencinin buluş ve projelerini gezerek bilgi aldı. Açılışına ilçede bulunan okul müdürleri, öğretmen ve veliler de katıldı.

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