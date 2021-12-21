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Şehitleri unutmadı, okulunda onlar için özel alan oluşturdu

İHA

Şehitleri unutmadı, okulunda onlar için özel alan oluşturdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde görev yapan öğretmen, öğrencilerin milli ve manevi duygularını pekiştirmek anlamında şehitler alanı oluşturdu.
Ünye İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hüseyin Ulusoy, tarafından vatanı için canını veren şehitler için ağaca benzeyen alan okula kazandırıldı. Öğrencilerin, milli ve manevi duygularını pekiştirmek adına oluşturulan alanda şehitlerin fotoğrafları yer alıyor.
Öğrencilere ve okul içerisinde milli ve manevi duyguları pekiştirmek adına şehitler ağacı yapmayı uygun gördüklerini söyleyen İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hüseyin Ulusoy, ”Biz öğrencilerimiz için bir kitap okuma kampanyası başlattık ve okulumuzun alt katında bulunan koridoru hayırsever insanlarımızın vasıtasıyla bilim ve kültür sokağı haline getirdik. Daha sonra şehitlerimizi anmak ve onları okulumuzda yaşatmak anlamında bir şehit köşesi yaptık. Vatanımız için canını feda eden ülkemizde ve Ünye’mizde şehitlerimiz var. Öğrencilerimize milli ve manevi duyguları pekiştirmek adına şehitler ağacı yapmayı uygun gördük. Daha sonra bu alanı oluşturmamızın ardından öğrenciler tarafından da çok iyi karşılandı. Önümüzdeki günlerde şehitlerimize çok özel bir alan düzenleyip sadece onlar adına bir alan oluşturacağız” dedi.

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