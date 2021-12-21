Rölyef kursunda eserler üç boyutlu hale getiriliyor Kadın kursiyerlerin marifetli ellerinden üç boyutlu eserler çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rölyef kursunda eserler üç boyutlu hale getiriliyor Kadın kursiyerlerin marifetli ellerinden üç boyutlu eserler çıkıyor

İHA

Rölyef kursunda eserler üç boyutlu hale getiriliyor Kadın kursiyerlerin marifetli ellerinden üç boyutlu eserler çıkıyor

Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Ordu Halk Eğitim Merkezi koordinesinde vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesi ve bazı sanat dallarında kendilerini geliştirerek meslek edinmeleri adına Ordu Kültür Sanat Merkezinde kurslar veriliyor. Bu kurslardan biri olan Rölyef Kursu vatandaşlar ve kursiyerler tarafından ilgi görüyor.
Kabartma sanatı olarak bilinen Rölyef kursunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri, manzara fotoğrafları, ünlü ressamların eserleri üç boyutlu hale getiriliyor. Bir dönemlik kurs sonrasında kursiyerler yaptıkları Rölyef tablolarını sergiliyor.
Kurs hakkında bilgi veren Kâğıt Rölyef Sanatı Öğretmeni Gülay Celep, tablo örneklerinin kâğıtlarını boyutlandırarak ve farklı işlemler uygulayarak yeni bir esere dönüştürdüklerini söyledi.
Gülay Celep, “Üç boyutlu yani gerçeğe yakın tablolar oluşturuyoruz. Resimler bazı boyutları arkada bırakıyoruz, bazılarını da öne çıkararaktan öndeki objeyi daha çok ön planda tutuyoruz arkadaki objeyi de arkada bırakarak üç boyut elde ediyoruz” dedi.

“Kurs 15 Temmuz’a kadar devam edecek”
Kursun 1 Aralık’ta başladığını ifade eden Celep, 15 Temmuz’a kadar kursun devam edeceğini ifade etti. Her sene kurs bitiminde sergi düzenlediklerine işaret eden Celep, vatandaşları Rölyef kursuna davet etti.
Kursiyerlerden Anaokulu Müdürü Hülya Şahin, kursa geçen sene katıldığını belirterek, “Resim öğretmeniyim ama üç boyut farklı bir şey elinize alıyorsunuz bu muhteşem bir duygu” dedi ve kursa gelerek stres attığını söyledi.
Seyhan Çelebi ise “Rölyefi hiç bilmezdim Kaplumbağa Terbiyecisi’ni yapmak için özellikle istek duydum. Burada kursun açıldığını öğrendiğimde de kursa geldim. Hocamızın yardımıyla üç boyutlu çok güzel inanılmaz eserler yaratıyoruz. Kes, boya, cımbızlama, kartonlama ve yapıştırma aşamasından oluşan bir şey. İlk zamanlar vakit geçirmek için düşündüğümüz kurs şimdi hobi haline geldi ve bizim için vazgeçilmez oldu. Aynı zamanda da boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.
Çelebi kendi sergisini de yapmak istediğini ifade etti ve evde boş zamanı olan kişilerin kursa gelerek meslek sahibi olabileceklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitleri unutmadı, okulunda onlar için özel alan oluşturdu
YEREL HABERLER Şehitleri unutmadı, okulunda onlar için özel alan ...
Öğrenciler bilim fuarında buluşlarını sergiledi
YEREL HABERLER Öğrenciler bilim fuarında buluşlarını sergiledi
Ordu´da sahte içkiden 2 kişi öldü, 4 kişi yoğun bakımda
YEREL HABERLER Ordu´da sahte içkiden 2 kişi öldü, 4 kişi yoğun ...
Prof. Dr. Enginyurt: “Aşılı olmak korona virüsü taşımadığımız anlamına gelmiyor” Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, korona virüs vakalarındaki artışın soğuk havaların yanı sıra, kapalı ortamlar ve aşı yaptıran vatandaşların kuralları ihmal etmesinden kaynaklandığını söyledi "Aşılı olmak bizi hastalıktan korumayacak, hastaneye yatıştan koruyacak. Vatandaşlarımız şunu anlamalı, eğer bu virüs herkesi hasta etseydi dünyada insan ırkı kalmazdı"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Enginyurt: “Aşılı olmak korona virüsü ...
Sabah namazına geldiği mescidin önünde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sabah namazına geldiği mescidin önünde hayatını ...
Ordu’da kış lastiği denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Ordu’da kış lastiği denetimleri devam ediyor
Geleceğin pilotları hayallerini uçuracak
YEREL HABERLER Geleceğin pilotları hayallerini uçuracak
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
Su sayaçları için 'don' uyarısı
YEREL HABERLER Su sayaçları için 'don' uyarısı
Ordu’da trafik denetimleri sıklaştı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik denetimleri sıklaştı
Ordu’da sağlığa zararlı ürün satan iş yerine baskın
YEREL HABERLER Ordu’da sağlığa zararlı ürün satan iş yerine baskın
Ordu’da sahte alkol operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Ordu’da sahte alkol operasyonu: 9 gözaltı
Ordu’da sahte alkolden ölüm
YEREL HABERLER Ordu’da sahte alkolden ölüm
Ordu’da Metin Şentürk konseri Engelliler unutulmaz anlar yaşadı
YEREL HABERLER Ordu’da Metin Şentürk konseri Engelliler unutulmaz ...
Ordu’da torbacılara göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Ordu’da torbacılara göz açtırılmıyor
Ordu'da 3. doz aşı uyarısı Ordu Valisi Tuncay Sonel: ”3. doz hatırlatma aşısını mutlaka yaptıralım”
YEREL HABERLER Ordu'da 3. doz aşı uyarısı Ordu Valisi Tuncay ...
Milletvekili Yediyıldız: ”Bizler bu savaştan başarıyla çıkacağız
YEREL HABERLER Milletvekili Yediyıldız: ”Bizler bu savaştan ...
Kızılay’dan engelleri aşan hediye
YEREL HABERLER Kızılay’dan engelleri aşan hediye
Sağlıklı ömrün sırrı yeşil çayda
YEREL HABERLER Sağlıklı ömrün sırrı yeşil çayda
TÜFAD Genel Başkanı Dilber: “Yabancı oyuncuların çok azından mutluyuz” Genel Başkan Dilber, Ordu’daki futbol antrenörleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER TÜFAD Genel Başkanı Dilber: “Yabancı oyuncuların çok ...
Ünye’de Yunus Emre’yi anma programı
YEREL HABERLER Ünye’de Yunus Emre’yi anma programı
Altınordu Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere destek
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere ...
Ordu'da sahte içkiden 6 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Ordu'da sahte içkiden 6 kişi zehirlendi
Beyaz bentonitin dünyadaki merkezi: Ünye Ordu’da çıkartılan beyaz bentonit, yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediliyor Osmanlı Devleti döneminde yaşayan toprak olarak bilinen ve Ünye-Fatsa arasında çıkartılan bentonit, dünya markasına dönüşüyor Maden Mühendisi Hamit Tecer: “Burası dünyanın en büyük bentonit yatağı olarak biliniyor, gün geçtikçe artan bir ivme var”
YEREL HABERLER Beyaz bentonitin dünyadaki merkezi: Ünye Ordu’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.