Ordu İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlandı

Ordu’da afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak, afetlere karşı risk azaltma bilinci oluşturmak, kurumlar arasındaki işbirliğini artırmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla Ordu İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlandı.

Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ile bilgilendirme, değerlendirme ve istişare toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, video konferans yoluyla ilçe kaymakamları, belediye başkanları, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nuh Öksüz, İl Emniyet Müdür Vekili İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, ilgili kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

Ordu İl Afet Risk Azaltma Planı’nın (İRAP) hazırlanış amacı ve sağlayacağı faydalar hakkında Vali Tuncay Sonel ve toplantıya katılanlara bilgi veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, “Geniş ve zorlu bir coğrafi alana sahip olan Ordu’da afet ve acil durumlarla baş etmek hiç de kolay olmamaktadır. Afetlerde olabilecek can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi için planlama yapmak ilimiz için elzemdir. Bu kapsamda mevcut risklerin afete dönüşmesini önlemek ya da en az zararla atlatmak amacıyla Ordu İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmıştır” dedi.

Ordu İl Afet Risk Planı’nın içeriği ve kapsamı hakkında da bilgiler veren Osman Işık, şu bilgileri verdi:

“İlimizdeki mevcut afet risklerini, bu risklerin ortadan kaldırılabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken eylemleri, eylemlerden sorumlu ve destekleyici kurumları, eylemin gerçekleşmesi gereken zaman aralığını belirleyen bu planda, çeşitli analizler yapılarak 4 afet türü çalışmasına karar verilmiştir. Bu afet türleri kütle hareketleri (yani heyalan, kaya düşmesi vb), deprem, meteorolojik kaynaklı afetler (fırtına, dolu, çığ), taşkın, sel ve su baskınıdır. Belirlenen öncelikli afet tehlikeleri doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşların katılımı ile iki çalıştay gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan Ordu İRAP Planı, sahada uygulandıkça sürekli revize edilerek daha da verimli hale gelecektir. Bu planın uygulamaya geçirilmesiyle birlikte afetten kaynaklı kayıplar minimize edilecektir.”

Deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı önceden tedbir almanın önemine dikkat çeken Vali Tuncay Sonel de 2020 yılı Ağustos ayında Giresun’da, 2021 yılı Ağustos ayında Kastamonu’da meydana gelen sel afeti ve yakın zamanda yaşanan Elazığ ve İzmir depremlerinin doğal afetlere karşı önceden önlem alınması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Vali Sonel, “Yaşanan doğal afetlerde, alınması gereken önlemleri önceden almamız halinde hem can kaybını hem mal kaybını, hem de yapılacak harcamaları asgari düzeye indirecektir. Onun için afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmanın yanında, kamu kurum ve kuruluşlarımızca da yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler belirlenmeli ve bir koordinasyon, işbirliği halinde bu çalışmalar yerine getirilmelidir. Bu maksatla hazırlanan Ordu İl Afet Risk Azaltma Planı’nı önemsiyorum. Bu plan çerçevesinde paydaş kurumlarca yapılması gereken çalışmaların bir önce başlatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum yöneticileri de Ordu İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.