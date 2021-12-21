Ordu'nun 2 ilçesinde eğitime 'kar' tatili



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da etkili olan yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ile Gürgentepe ilçelerinde eğitimöğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde eğitimöğretime (22 Aralık 2021 Çarşamba günü) bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-12-21 20:25:53



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