Karı-koca birbirlerine şifa oldu

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Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde görev yapan sağlık görevlisi karıkoca, 4'üncü doz korona virüs aşılarını birbirlerine uyguladı.

Çaybaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibinde görev yapan sağlık memuru Erkan Bardan ve eşi ebe Hülya Bardan, 4'üncü doz aşılarını birbirlerine uygulayarak, aşının önemine dikkat çektiler. Konuyla ilgili Ordu İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ”Sağlık memuru Erkan Bardan ve eşi Ebe Hülya Bardan, 4'üncü doz aşılarını birbirlerine uyguladılar. Mesajları net; aşı ile güçlüyüz, aşı ile sağlıklıyız” ifadelerine yer verildi.

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