Sarıkamış şehitleri için hoşaf ve ekmek dağıtıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Türk Kızılay tarafından 22 Aralık 1914 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 60 bini donarak hayatını kaybeden ve 78 bin askerin şehit düştüğü harekatın 107'nci yılında hoşaf ve ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında vatandaşlara kurulan stantlardan hoşaf ve ekmek ikram edilirken, bazı vatandaşlar dağıtım esnasında duygusal anlar yaşadı.

Programda konuşan Türk Kızılay Ünye Şube Başkanı İsmet Küçükoğlu, "1914 yılında Sarıkamış ilçesinde Allahuekber Dağları’nda Mehmetçik şahadet şerbetini içtiler, bu vatan için şehit oldular. Bu memleket bu vatan bu şekilde kuruldu. Çanakkale, Sarıkamış’lar ve 15 Temmuz’lar bu memleketin kaderidir. Bu memleketin düşmanları bitmiyor. Bu günler anmaktan öte bize bir derstir diye düşünüyorum. Bu vatanın bizlere nasıl emanet edildiğini bilerek, yaşayarak ve düşünerek hareket etmeliyiz. Son günlerde yapılan muameleler insanlarımızı daha da kötü duruma sokmak içindir. Bizim memleket içinde kavgamız olabilir ancak dışarıdan gelecek her türlü bela ve tehditlere karşı birlik olalım. Aziz şehitlerimizi Kızılay Ünye Şubesi olarak yâd ediyoruz. Onlar Allahuekber Dağları'nda sadece hoşaf ve ekmekle günlerini geçirdiler” dedi.

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