Ordu’da 471 bin hayvan aşılandı

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri tarafından il genelinde 2021 yılında toplam 471 bin 372 adet aşılama yapıldığı belirtildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli ekipler, hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında 2021 yılı içerisinde toplamda 471 bin 372 adet hayvanı aşıladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Hayvan hastalıkları ile mücadelede aşılama faaliyetleri şap ve brusella hastalığı gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması ile ciddi ekonomik kayıpların azaltılması açısından son derece önemli olup, kuduz ve şarbon gibi ölümcül hastalıklardan korunmak için gerekli bir uygulamadır" dedi.

Bu kapsamda yapılan aşılama çalışmalarından bahseden ve bu çalışmalardan 80 veteriner hekim, 12 veteriner sağlık teknikeri ve 6 veteriner sağlık teknisyenin görev aldığını aktaran Yılmaz, “İlimizde hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerim tarafından aşılama çalışmaları etkin bir şekilde yürütülmektedir. İl genelinde 2021 yılında toplam 471 bin 372 adet aşılama yapılmıştır. Bu kapsamda büyükbaş hayvanlara ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere toplamda 233 bin 886 adet şap, 130 bin 368 adet LSD, 22 bin 595 adet brusella, 2 bin 904 adet şarbon aşısı, küçükbaş hayvanlara ise 18 bin 755 adet brusella, 30 bin 921 adet koyunkeçi vebası ve 24 bin 536 adet çiçek aşısı, kedi ve köpeklere 5 bin 950 kuduz aşısı, tek tırnaklı hayvanlara 8 adet şarbon aşısı uygulanmış ve 92 adet ruam taraması yapılmıştır. 73 bin 103 büyükbaş hayvan, 74 bin 491 küçükbaş hayvan küpelenerek, 639 kedi ve köpek, 120 tek tırnaklı hayvan ise mikroçip takılarak kimliklendirilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra yaklaşık 1 milyon adet sağlık taraması yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan aşılama çalışmalarında toplamda 80 veteriner hekim, 12 veteriner sağlık teknikeri ve 6 veteriner sağlık teknisyeni görev almıştır” ifadelerine yer verdi.

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