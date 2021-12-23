Beyaza bürünen Boztepe´de kar manzaraları



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen kentte seyirlik manzaralar ortaya çıktı. Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye çıkan vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynadı, poşetlerle yokuştan kayarak eğlendi.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Yağış sonrası bazı ilçelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde seyir terası konumundaki çam ağaçları ile kaplı 530 rakımlı Boztepe mevkiinde seyirlik görüntüler oluştu. Şehir merkezinden teleferikle Boztepe'ye çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, çocuklar da kar topu oynayıp, poşetlerle kaydı.

Kentin yüksek kesimlerdeki ilçelerde ise kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Buzlu ve kaygan yolda zincir takmayan sürücüler zorluklar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi 423 iş makinesi ve 491 personel ile karla mücadele başlattı.

Kar topu oynamak için arkadaşlarıyla Boztepe´ye gelen Gürkan Şensoy, "Boztepe´mize kar yağdı. Bunun tadını çıkartıyoruz. Çok güzel de eğleniyoruz. Arkadaşlarımla geldik. Karda kaymanın keyfi çok güzel" diye konuştu.

Berkan Bayram da, "Arkadaşlarımızla Boztepe´ye geldik. Burada eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Kendimize göre pist yaptık ve o piste poşetlerle kayıyoruz. Kar topu savaşı yapıyoruz" dedi.

Kaan Özyüksel ise, "Burada güzel bir yokuşumuz var. Zenginin kızağı var, bizim de poşetimiz var. Poşetten kızak yaptık, kayıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-12-23 13:08:11



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