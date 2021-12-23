Başkan Kibar: “Metruk yapıları yıkarak, kentteki görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz” Fatsa’da 20 metruk bina yıkıldı, tespit edilen 46 metruk bina daha yıkılacak

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kent genelinde tehlike saçan metruk yapıları yıkarak, çarpık yapılaşmayı ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırdıklarını söyledi.

İlçenin çeşitli noktalarında bulunan ve mahalle sakinlerini de tedirgin eden binaların, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile yasal işlemlerin yapılmasının ardından, Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştiriliyor. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39'uncu maddesi gereğince, kaderine terkedilmiş, kötü görüntü oluşturan, tehlike arz eden kullanılamaz durumdaki metruk binalar tespit edildikten sonra yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Vatandaş şikayetleri ve bölge taramaları sonucunda şimdiye kadar tespiti yapılan 20 metruk binanın ise yıkımı gerçekleştirildi.

Vatandaş şikayetlerini değerlendirip, yasal zemin oluşturarak yıkımı gerçekleştirilen metruk yapıların ortadan kaldırmasıyla birlikte ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, metruk yapıların belirlenen program kapsamında ortadan kaldırıldığını, yaptıkları incelemeler ve kendilerine yapılan başvurular çerçevesinde tespit ettikleri 46 metruk binayı da sırasıyla yıkacaklarını söyledi.



"Fatsa estetik bir görünüme kavuşuyor"

Metruk yapıların yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Kibar, "Metruk binalar konusunda mahalle sakinleri ve muhtarlarından şikayetler alıyoruz. Bu binaların farklı amaçlar için kullanıldığı, bağımlıların buraları mesken tuttuğunu duyuyoruz. Bu tür olaylara geçit vermemek için Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün kontrolünde encümen kararları çıkartılıyor. Daha sonra bu binaların sahiplerinden onay alınarak yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İki buçuk yılda toplam 20 metruk bina yıktık. Önümüzdeki süreçte tespit ettiğimiz 46 metruk binayı yıkacağız. Eski yerleşim merkezi olması dolayısıyla ilçemizde çok sayıda ömrünü tamamlamış metruk yapılar bulunmaktadır. Yaptığımız yıkımlar ile Fatsa’mızı daha estetik ve daha modern görüntüye kavuşturuyoruz" diye konuştu.

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