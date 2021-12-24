Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Eskipazar Mahallesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı.

Altınordu Belediyesi, Ordu’nun ilk yerleşim yerlerinden olan tarihi Eskipazar Mahallesi’ni, uzun yıllardır beklediği hizmetlere kavuşturdu. Eskipazar Mahallesi’nin 11 sokağında yapımı tamamlanan bin 643 metre yağmursuyu hattının ardından ekipler, bin 950 metre sıcak asfalt dökme işlemini tamamladı.

Çalışmaları sürecini başladığı günden itibaren takip eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu Belediyesi’nin tüm ekiplerinin sürekli sahada olduklarını söyledi. Başkan Tören, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmanın gayretiyle ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Altınordu genelinde başlattığımız altyapı ve yol hamlesi ile birçok mahallemizde yılların sorunlarını çözerken Eskipazar Mahallesi’ne de bin950 metre sıcak asfalt döktük. Amacımız insanıyla, şehir kimliğiyle estetiğiyle alt ve üstyapısı ile yenilenmiş sokakları, sıcak asfalt konforuna kavuşmuş yolları, modern yaşam alanları ile yaşanabilir bir Altınordu’yu inşa etmek” dedi.

İlçede, sorunları ve ihtiyaçları tespit ettiklerini ve her birini hazırladıkları acil eylem planı çerçevesinde çözüme kavuşturduklarını kaydeden Başkan Tören, “Şehir genelinde teknik ekiplerimizle her sokakta fizibilite çalışmaları yaptık. Kısacası şehrimizin sorunlarını vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini biliyoruz. Tüm sorunlara imkan, zaman ve kaynak planlaması doğrultusunda hazırladığımız iş planlarına uygun olarak gerekli müdahaleleri yapıyoruz” ifadelerine kullandı.

Belediye tarafından gerçekleştirilen altyapı ve yol yapım çalışmalarını büyük bir memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, Başkan Tören ve ekiplere teşekkür ettiler.

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