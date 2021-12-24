Fatsa'da özel çocuklar için yılbaşı eğlencesi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, özel çocuklar için yılbaşı gecesi etkinliği düzenlendi.

İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü'nün sosyoekonomik destek sağladığı koruyucu ailelere, engelli olup evde bakım hizmeti gören çocuklara, suça sürüklenen çocuklara, şehit ailelerinin çocuklarına yönelik yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediyesi ile birlikte düzenlenen yılbaşı eğlencesinde programa katılım sağlayan tüm çocuklar doyasıya eğlendi.

Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Mehmet Ekici'nin, tekerlekli sandalye ile eğlenceye katılan Elanur Parıldar isimli kız çocuğu ile dans etmesi herkesi duygulandırdı. Programda hep birlikte yeni yıl pastası kesen çocuklar, yerel sanatçı Asuman Şirin’in şarkıları ile dakikalarca eğlendiler. Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları İlker Taze ve İbrahim Çapkın'ın masal kahramanı karakterini canlandırması da çocukları eğlendirdi.

Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Mehmet Ekici, asıl işlerinin sosyal hizmet yapmak olduğunu belirterek, "Sosyal yardım verdiğimiz ve desteklediğimiz ailelere rehabilitasyon ve moral gecesi olsun istedik. Bu akşam 72 tane ailemiz bu eğlenceye katıldı. Sosyal ve ekonomik destek verdiğimiz ailelerimiz, koruyucu ailelerimiz, engelli evde bakım hizmeti verdiğimiz çocuklarımız ve suça sürüklenen çocuklarımız var. En fazla rehabilitasyona ihtiyacı olan çocuklarımız ve ailelerimiz burada, 208 kişiyi ağırladık. Çok mutluyuz çok gururluyuz çünkü ailelerimizi ziyaret ettiğimizde gözlerindeki mutluluğu ve parıltıyı görmek bizleri ileriye dönük daha da heyecanlandırıyor, bizleri büyük bir umuda sevk ediyor. Böylelikle yaptığımız işin, verdiğimiz emeğin bir nebze semeresini almış gibi oluyoruz” dedi.

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