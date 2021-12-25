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Lahit mezar bulunan bölgede 'Hermes' figürlü yüzüğe ulaşıldı

DHA

Lahit mezar bulunan bölgede 'Hermes' figürlü yüzüğe ulaşıldı


Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkarılan, Roma Antik dönemine ait 8 lahit mezarın bulunduğu bölgede acil kurtarma kazıları sürdürülüyor. Kazılarda, üzerinde tanrı 'Hermes' figürü yer alan, kırmızı akik taşlı gümüş yüzük ile çeşitli tarihi parçalar bulundu.
Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi´ndeki 3´üncü derece doğal sit alanındaki yol yapım çalışmaları sırasında belediye çalışanı kepçe operatörü, beton tabaka fark etti. Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. İlk inceleme sonrası beton tabakanın, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Antik dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında; içinde insan kemik kalıntılarının yanı sıra sikkeler, cam bilezik, altın yüzük, kemer tokaları, tüm olarak cam gözyaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılmış testi ve dağınık şekilde formu belli olmayan cam şişeler çıkardı. Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı. 30 dönüm araziyi kaplayan alanda kalan özel mülkiyetlerin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.
ACİL KURTARMA KAZISI 
Kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra bölgede acil kurtarma kazısı başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 8 mezarlık ve dağınık halde çok sayıda insan ve hayvan kemiklerine rastlanıldı. Kazı sırasında `2 numaralı´ olarak belirlenen mezarda; sol el parmak kısmında 1 altın ve üzerinde tanrı 'Hermes' figürü yer alan, kırmızı akik taşlı 1 gümüş yüzük ile cam bilezik, cam şişe parçası, boyun kısmında kolye boncukları ve bronz kolye ucu, karın kısmında bronz madeninden kemer tokası bulundu. Bölgede kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2021-12-25 10:00:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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