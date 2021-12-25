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Sarıkamış şehitleri, 2 bin rakımlı yaylada anıldı Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

İHA

Sarıkamış şehitleri, 2 bin rakımlı yaylada anıldı Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Ordu Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yayladaki Çambaşı Kayak Tesisleri'nde Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. 2 bin rakımlı Çambaşı Kayak Tesisleri’nde düzenlenen program, şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunması ile başladı. Programda, alanda bulunan komandolar da komando marşı okuyarak, Sarıkamış Şehitleri’ne saygıda bulundu.
Programda konuşan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Bugün burada Sarıkamış şehitlerini anmak için toplanıyoruz. Tıpkı burası da bugün soğuğuyla beraber Allahu Ekber Dağları kadar olmasa da soğuk oldu. O gün Mehmetçiğimizin ne kadar zor şartlar altında vatan savunmasında bulunduğunu düşünüyoruz” dedi.

"Türkiye bu genç nesille geleceğe emin adımlarla yürüyor"
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise “Bugün burada devlet ve millet birlikte ve beraber. İnanıyorum ki Türkiye bu genç nesille geleceğe emin adımlarla yürüyor, inşallah istikbalde Türkiye’nin dünyada, tarihte olduğu gibi tarih yapmış, yazdırmış, tarihe altın harflerle kazıtmış bir ecdadın torunları olarak bu gençlerin gelecekte çok daha büyük işler başaracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, programda yaptığı konuşmada Sarıkamış’ın, çam ormanlarının can ormanlarına dönüştüğü yer olduğunu belirterek, “Bu yıl 107’nci yılında Sarıkamış şehitlerini anıyoruz. Sarıkamış, çam ormanlarının can ormanlarına dönüştüğü yerdir. Sarıkamış, sevdiklerinin sıcak baharları yerine soğuk ama mübarek vatan toprağına sarılıp kefen olarak bembeyaz karlara bürünen, karların beyaz karanlığına kanla ve canla yazılan, tarihe geçen şanlı Mehmetçiğin eşsiz bir destanıdır” şeklinde konuştu.

"Memleketimizi en güzel şekilde düşman saldırılarından içeriden ve dışarıdan tehditlerinden korumak için yine vatan mücadelemiz devam ediyor"
Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, istikbal mücadelesinin geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:
“Bugün, bu toprakları vatan yapan Sarıkamış şehitlerimizi anıyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Şühedamız Çanakkale'de de bu vatan için, Dumlupınar'da da, İstiklal Savaşı'nda da mücadeleler verdi. Bugün de mücadelesi devam ediyor. Memleketimizi en güzel şekilde düşman saldırılarından içeriden ve dışarıdan tehditlerinden korumak için yine vatan mücadelemiz devam ediyor.”
Konuşmaların ardından Yüksek Eğitim Öğrenci Yurtlarında kalan öğrenciler ile Gençlik Merkezlerindeki gönüllü gençlerden oluşan yaklaşık 2 bin genç ve diğer katılımcılar, Sarıkamış şehitleri için saygı yürüyüşünde bulundu. Programa katılanlar, o günlerin ruhunu yaşatmaya ve yaşamaya çalıştıklarını, duygulandıklarını belirttiler.
Törene Ordu Vali Yardımcısı Zafer Kara Mehmetoğlu, Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile yaklaşık iki bin genç ve öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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