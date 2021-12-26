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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye’ye 4,5 kilometrelik bisiklet yolu

İHA

Ünye’ye 4,5 kilometrelik bisiklet yolu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler 30 Mart Yerel Seçimlerinde verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Ünye ilçesinde 4.5 kilometre uzunluğundaki ‘Bisiklet ve Yaya Yolu’ vatandaşların hizmetine açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı, güvenilir ve çevreci bir projeyi daha hayata geçirdi. Ünye sahilinde, yeni bir yaşam alanı olarak projelendirilen ‘Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi’ Otogar ve Çamlık girişi boyunca uzanan 4 bin 500 metre uzunluğundaki güzergahta hizmete girdi.

Otogar ve çamlık girişi arasında uygulandı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Güler, “4,5 km uzunluğunda mevcut yürüyüş yolu boyunca yapılan Ünye Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu projesi, Otogar karşısından başlayıp Çamlık Girişinde son buluyor” dedi.

Güzergah boyunca iyileştirmeler yapıldı
Güzergah boyunca bir çok çalışmanın hayata geçtiğini belirten Başkan Güler, “Kırkevler Plajında bulunan dalgakıranları onardık. Otogar Tabakhane Deresi arasında dağınık haldeki deniz tahkimatını kaldırılarak 1430 metre taş duvar imalatı ile yürüyüş yolu genişletme çalışması yaptık. Ayrıca düzensiz yapıdaki tahkimat nedeniyle daralan plaj alanı genişletilerek halkımızın kullanıma sunduk. İskele yanında bulunan menfezi denize doğru uzatarak iskele ile menfez arasında doldurulan kısımda yeşil alan oluşturulması sağladık” diye konuştu.
Güzergahtaki imalatların tamamlandığına vurgu yapan Başkan Güler, “Kumsal ortasında kalan menfez hijyen açısından uygun değildi. Biz burada denize deşarj sağlamış olmakla birlikte iskele ile menfez arasında oluşturulan yeşil alan ve yürüyüş yolları ile Yunus Emre Parkı daha kullanışlı hale getirdik. Ayrıca mevcut yıpranmış yürüyüş yolu yenilenerek bisiklet ve yürüyüş yolunun oluşturduk. Çöp kovaları, geri dönüşüm çöp kovaları, oturma bankları, kent mobilyaları, 500 m ahşap korkuluk, işaret levhaları ile aydınlatma ve peyzaj sulama imalatını da tamamladık. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
‘Bisiklet ve Yaya Yolu’ çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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