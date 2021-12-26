TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 0

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TFF 3. Lig 2. Grup’un 19. haftasında 52 Orduspor FK, sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile 00 berabere kaldı.



Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Göksu Furkan Güngör xx, Mücahit Şentürk xx, Ömer Yasin Gezer

52 Orduspor FK: Berat xx, Sinan xx, Emre xx, İzlem Anıl xx (Muzaffer dk. 67 xx), Sergen xx, Gökhan xx, Özgen xx (Efe Kaan dk. 80 ?), Furkan xx (Mehmet dk. 60 xx), Ömer xx (Gökhan Berkan dk. 66 xx), Gökhan Özer xx, Batuhan xx

Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: Burak x, Emre x, Muhammet xx, Ergun x (Onur dk. 69 x), Selcan x, Ömer Faruk x, Mutlu x (Ömer Talha dk. 72 x), Yunus x, Tolunay x (Alparslan dk. 87 x), Gökhan x, Caner x

Sarı kart: Furkan (52 Orduspor FK)

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