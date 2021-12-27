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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’da 100 bin fidan toprakla buluşturuluyor

İHA

Altınordu’da 100 bin fidan toprakla buluşturuluyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, şehrin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde 100 bin adet fidan toprakla buluşturuluyor. Proje kapsamında 72 kırsal mahallede 80 bin ceviz fidanı dağıtımı yapılırken, şehir merkezinde ise 20 bin narenciye fidanı dikimi gerçekleştirilecek.
Bugüne kadar ilçe genelinde 52 bin adet fidanı toprakla buluşturan Altınordu Belediyesi, şehirde çevreyi koruyup yeşili çoğaltırken, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi noktasında da üreticilere verdiği destekleri sürdürüyor. Bu kapsamda, 72 kırsal mahallede dağıtımı sürdürülen 80 bin ceviz fidanı toprakla buluşuyor. Tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Altınordu Belediyesi ekipleri, mahalleleri gezerek üreticiye fidanları doğrudan teslim ederken, aynı zamanda uygulamalı olarak dikim ve budama yöntemi hakkında bilgilendiriyor. Altınordu’nun fındık bahçeleri bu proje ile yılın sadece 1 ayı ürün vermekten kurtulup aynı zamanda ceviz bahçelerine dönüşüyor. Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile yürütülen proje ile bölgenin iklim ve coğrafi koşullarına uygun seçilen farklı çeşitlerdeki ceviz fidanları 1’inci yılında meyveye vermeye başlayacak, dikiminin 3’üncü yılında ise üreticiye ekonomik katkı sağlayacak ve alternatif ürün olarak ekoloji ile ekonomiyi buluşturacak. Bu kapsamda kent merkezinde yeşil alanlara, okul bahçelerine ve çeşitli noktalara dikimi gerçekleştirilecek olan 20 bin limon portakal ve mandalina fidanı da çevreye katkı verirken, aynı zamanda ekonomik bir değerde oluşturacak.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ekonomik ve sosyal yapı ile çevre etkileşimini bütüncül bir şekilde değerlendirdiklerini, üretim yoluyla da vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçladıklarını belirtti. Başkan Tören, “Biz kalkınmayı her zaman ekonomik büyümenin yanında sosyal, teknolojik, kurumsal ve çevresel alanlarda yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi olarak algıladık ve uyguladık. İşte bu projemiz ile de hem ekolojiye hem de ekonomiye katkı veriyoruz. Tarımsal üretimi çeşitlendirmek, vatandaşlarımıza alternatif ekonomik kaynaklar oluşturmak amacıyla üreticilerimize her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Amacımız verimli topraklarımızın değerini bilmek ve hakkını vermek. Vatandaşlarımızın katma değeri yüksek ürünlerle topraklarını ekmelerini ve doğdukları topraklarda refah içerisinde yaşamalarını ve göç olgusunu tersine çevirmeyi istiyoruz. Bereketli topraklara sahip Altınordu’muzda tarıma önem, üreten köylümüze de destek veriyoruz. Özellikle üreten ve üretmek isteyen kadınlarımızı destekliyor, yanlarında olduğumuzu her daim hissettiriyoruz. Narenciye fidanlarıyla da hem bir farklılık hem de uçucu yağ, kozmetik ürünleri, baharat, bitki çayı gibi pazar payı yüksek yan ürünlerin üretilmesini teşvik ederek üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılmasını hedefliyoruz” dedi.
Aldıkları fidanları toprakla buluşturan üreticiler, destekleri için Altınordu Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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