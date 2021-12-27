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Sahte alkolden 4 kişinin hayatını kaybettiği Ordu’da sahte alkol operasyonu

İHA

Sahte alkolden 4 kişinin hayatını kaybettiği Ordu’da sahte alkol operasyonu

Sahte alkol nedeniyle son 10 gün içerisinde 4 kişinin hayatını kaybettiği Ordu’da, düzenlenen operasyon sonucu bir kişi gözaltına alındı, imal edilen sahte içkilere ise el konuldu.
Yeni yıl öncesinde tüm Türkiye’de piyasaya sürülen sahte alkollü içkiler üzerine emniyet güçleri çalışmalarını sürdürürken, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte alkollü içki imal ve ticareti ile ilgili operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Ulubey ilçesinde sahte alkollü içki imal edildiği tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 12 litre kaçak ve elde yapılmış alkol, 3 litre kaçak votka, 1 litre kaçak viski ele geçirildi.
Konuyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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