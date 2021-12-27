Ordu'da, sahte içki operasyonu

Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Ulubey ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 16 litre sahte içki ele geçirildi. 'Sahte alkollü içki' imal ettiği tespit edilen O.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulubey ilçesinde 'sahte alkollü içki' imalatı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 12 litre kaçak ve elde yapılmış alkol, 3 litre kaçak votka ve 1 litre kaçak viski ele geçirildi. Olayla ilgili O.S. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kentte son bir haftada alkol zehirlenmesi nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirirken, 2 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-12-27 16:57:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.