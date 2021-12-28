Yavru köpeği patilerinden tutup, taşıyan işçiye uyarı



Mustafa KIRLAK/ AYBASTI (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Aybastı ilçesinde, belediye temizlik görevlisi Ahmet Evin (52), sokakta hasta olduğunu fark ettiği yavru köpeği patilerinden tutarak, diğer bacakları aşağı sarkmış halde belediyeye götürdü. Yavru köpeğin taşınma şekli, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine belediye yetkililerince art niyetli olmadığı gerekçesiyle sözlü uyarılan Ahmet Evin, "Köpeği bu şekilde taşımaktan zarar gelmez, diye düşündüm. Amacım zarar vermek değildi, üzgünüm" dedi.

Aybastı'da, bazı sokak hayvanlarının çocuklara ve çevredekilere saldırması üzerine, ilçedeki hastalıklı ve saldırgan sokak köpeklerinin toplanarak, barınağa gönderilmesi için çalışma başlatıldı. Aybastı Belediyesi´nde temizlik işçisi Ahmet Evin de sokakta temizlik yaptığı sırada yavru köpekle karşılaştı. Köpeğin hasta olduğunu fark eden Evin, patilerinden tutarak, diğer bacakları aşağı sarkmış halde belediyeye götürdü. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

SÖZLÜ UYARILDI

Yavru köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Bakımevi´nde tedaviye alındı. Köpeği patilerinden tutarak taşıyan işçi Ahmet Evin´e ise Aybastı Belediyesi yetkililerince art niyetli olmadığı gerekçesiyle sözlü uyarıda bulunuldu.

`AMACIM YARDIM ETMEKTİ´

Belediye işçisi Ahmet Evin, köpeği ezilme riski olduğu için yol kenarından aldığını ve hasta olması nedeniyle belediyeye götürdüğünü belirterek, "Amacım köpeğe yardım etmekti. Köpek, sokakta arabaların altlarında geziyordu. Araba çarpma ihtimali vardı. Ben de kıyamadım, köpeğin ezilmemesi için kenara aldım. Daha sonra hasta olduğunu fark ettim ve belediyeye götürmek istedim. Bir süre kucağımda taşıdım ancak kolum yoruldu. Kolum yorulunca da patilerinden tutarak yukarı çıktım. Köpeği bu şekilde taşımaktan zarar gelmez, diye düşündüm. Amacım köpeğe zarar vermek değildi. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Ben bir iyilik yapmaya çalıştım ama böyle oldu" diye konuştu.

KÖPEĞİN GENEL DURUMU İYİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi Veterineri Fahrettin Seyhun Karataş ise "Köpekte halsizlik vardı. Şu anda genel durumu iyi. Tedavi devam edecek. Yapılan muayenede herhangi bir doku zedelenmesi, incinme veya kemik yapıda deformasyon rastlanmamıştır. Bu ebattaki köpeklerin kucakta taşınması gerekir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Aybastı Mustafa KIRLAK

2021-12-28 09:50:56



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