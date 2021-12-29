Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında 11 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli 3 şahsın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 gram esrar maddesi ile 3 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. Fatsa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda toplam 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı adli işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 5 gram esrar maddesi ile 3 adet ecstasy hap ele geçirildi, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 2 şahsın üzerlerinde, eşyalarında ve araçta yapılan aramada toplam 188 gram metamfetamin, 31 adet ecstasy hap, 13 adet sentetik ecza maddesi, 5 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan 4 adet aparat, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 15 adet mermi ele geçirildi. Olayda, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bin 315 TL paraya da el konuldu. Haklarında, uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta bulunan 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yaptıkları 6 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirirken, şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapılmıştır. Yine Ünye ilçesinde ekipler tarafından, şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan iki şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 92 adet ecstasy hap ile 1 gram esrar maddesi ele geçirildi, şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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