Ordu’da silah kaçakçılığı operasyonu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu Gülyalı ilçesinde yapılan operasyonda, 2 adet torna makinesi, 2 adet matkap, 2 adet spiral, 4 adet tabanca kalıbı, 2 adet tabanca gövdesi, 4 adet tabanca namlusu, 3 adet tabanca üst kapağı, 5 adet tabanca şarjörü, 29 adet fişek, 1 adet el telsizi ve 196 adet silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

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