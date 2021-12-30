Yamaç paraşütüyle ağaca takıldı, 2,5 saate kurtarıldı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ORDU'nun Altınordu ilçesinde yamaç paraşütüyle Boztepe'den atlayan Fethi Akdoğan, rüzgâra kapılarak ağaca takıldı. Akdoğan, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Kentin, 530 rakımlı seyir terası niteliğindeki Boztepe'den yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştiren Fethi Akdoğan, pisten havalandıktan sonra kontrolünü kaybetti. Rüzgârın da etkisiyle havada savrulan Akdoğan, ağaca takıldı. Zabıta ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kurtarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine alana itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler halat yardımıyla Akdoğan´ın bulunduğu yere indi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma ile Akdoğan, ağaçtan indirildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Akdoğan, arkadaşının aracıyla uzaklaştı.
Öte yandan bir itfaiye eri ise kurtarma çalışmaları sırasında hafif bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeciye sağlık görevlileri müdahale etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-12-30 20:25:41
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