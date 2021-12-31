Fatsa'da beton yol çalışması Kibar: "Bizim işimiz gücümüz Fatsa”

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü beton yol çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri son 15 gün içerisinde Aşağıardıç, Bahçeler, Buharı, Düğünlük ve Taşlıca Mahallelerinde gerçekleştirdiği beton yol çalışmalarını tamamlarken, Çömlekli Mahallesi'nde ise beton yol çalışmaları devam ediyor.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar her gün büyüyüp, gelişen Fatsa’da asırlık yol çalışmaları ile ulaşım ağını genişleterek konforu şehrin dört bir yanına ulaştırmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, ”Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından kırsal mahallelerimizin dört bir yanında devam eden beton yol yapımı çalışmaları kapsamında; Aşağıardıç, Bahçeler, Buharı, Düğünlük ve Taşlıca Mahallelerimizde çalışmalarımızı tamamladık, Çömlekli Mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Çömlekli Mahallemizden sonra Kayaca ve Çöteli Mahallelerimizde beton yol çalışmalarımıza başlayacağız. Kırsal mahallelerimizde başlattığımız beton yol çalışmalarımız ile birlikte ulaşım ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyor, Fatsa için canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bizim işimiz gücümüz Fatsa” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.