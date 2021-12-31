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Ordu’da Büyükşehir desteği üretime dönüştü Başkan Güler’in tarım projeleri kazandırıyor

İHA

Ordu’da Büyükşehir desteği üretime dönüştü Başkan Güler’in tarım projeleri kazandırıyor

Ordu’da Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerle tarıma yönelen ve katma değer oluşturan başarılı üreticilere plaket takdim edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Zenginlik fışkıran topraklarımızda emeğin gücünü üretime dönüştüren ve çevresine örnek olan siz değerli üreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici tarım ve hayvancılık projeleri topyekün bir kalkınmaya dönüşüyor.
Başkan Güler’in liderliğinde, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı, spor, sosyal projeler ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu.
Kent genelinde başlatılan tarım ve hayvancılık projeleriyle birlikte, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelirleri artırılırken, insan emeği üreten bir güce dönüştü. Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden yararlanan onlarca çiftçiyle kent genelinde kalkınma hamlesi başlatıldı.
İlçelerde, seracılık, sütçülük, fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazandı. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle üretime yönelen başarılı üreticilere plaket takdiminde bulundu.

Başkan Güler: Bugün benim için çok anlamlı bir gün
Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen plaket takdim töreninde konuşan Başkan Güler, “Bugün benim için çok anlamlı ve çok önemli bir gün. Biz Ordu’da sizlerle üretimi ateşledik. Gurbete çıkmadan kendi topraklarımızda kendi katma değerimizi üreterek doğduğu yerde doyan güçlü bir il olmak istiyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediyemizde tarım dairesini kurduk. Sizler gibi değerli, kabiliyetli üreticilerimizi bulduk. Başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Amaç kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir kaynakları oluşturmak
Kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir kaynakları oluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Güler, “Ordu’da sadece fındık yok. Başka kaynakları da çeşitlendirerek ek gelir kaynakları oluşturalım istedik. Bu topraklarda eskiden var olan bir takım ürünler terk edilmişti. Soya fabrikası var. Soya üretimi yok. Manda, koyun gibi bizim temel hayvanlarımızın yetiştiriciliği hemen hemen bırakılmıştı. Mahallelerimizi gezerken bir tane sürü göremiyorum. Eskiden araçlarla geçerken koyun sürüleri önümüzü keserdi. Bunları görünce üreticilerimize damızlık koyunlar dağıttık. İlçelerimizdeki üreticilerimize ulaşarak, meyvelerini de aldık” diye konuştu.

Ordu’nun zengin bir coğrafyası var
Ordu’nun zengin bir coğrafyası olduğunu kaydeden Başkan Güler, “19 ilçemizin hepsi birbirinden güzel ve farklı özellikleri var. Burası Türkiye’nin çiçek, besi, peynir veya yumurta merkezi olabilir. Ordu, 50 bin yumurtayı satamıyordu. Şirketler iflas ediyordu. 35 milyonluk bir piyasa oluşturduk. Dubai’ye yumurta satıyoruz. Türkiye’de 600 mağazada Ordu yumurtası satılıyor. Kaz üretimi yaygınlaştı. Salep üretimine iki kişiyle başladık. Sonrasında 80 kişilik bir grup oluştu. Bir dönüm fındık bahçesinden 2 bin ile 2 bin 500 lira arası bir gelir elde ederken, tıbbi aromatik bitkilere geçtiğinizde bu rakam 2530 bin liraya kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.

Topraklarımızdan zenginlik fışkırıyor
Karadeniz’in ilk Bioİnovasyon merkezini Ordu’da kurduklarını belirten Başkan Güler, “Ulubey ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’ndeki bir okulu bioinovasyon merkezine dönüştürdük. Ekinezya diye bir ilaç var aynı zamanda süs bitkisi. Üretimini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu üründen ilaç yapacağız. Topraklarımızdan zenginlik fışkırıyor. Bizler bir ay fındık topluyoruz. 11 ay ürünü bekliyoruz” dedi.

Hedef 40 bin dekar atıl araziyi üretime açmak
Ordu’daki atıl arazileri yeniden üretime açtıklarını söyleyen Başkan Güler, “150 kadın girişimciyi eğittik. Arı sütü üretimi yapıyoruz. İpekböceği üretiminden 2530 metrekare bir odada 45 günde 2025 bin lira para kazanılabiliyor. 14 bin dekar alanı üretime kattık. Şimdi bu rakamı 40 bin dekara çıkaracağız. Siyez buğdayı üretimini başlattık. 100150 yıllık tohumlarımızı bir araya getirdik. 191 çeşit tohumumuz var. Meyve üretimi için soğuk hava depoları kurmak istiyoruz” diye konuştu.

Üreticilerden Başkan Güler’e teşekkür
Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerle mevsimlik çiçek üretimi yapan ve üreticiler adına bir konuşma yapan Peyzaj Mimarı Banu Demirel Ateş ise “Ünye’de üreticilik yapmaktayım. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklemiş olduğu sözleşmeli üretim modeliyle bu işe girdim. İki yıldır belediyemizin mevsimlik çiçeklerini üretmekteyiz. Aynı zamanda süs bitkileri yetiştiriciliği de yapıyoruz. Bu anlamda bir kooperatif de kurduk. Bu kooperatifle birlikte Karadeniz Bölgesi’nin tüm süs bitkilerini Ordu’da üretmeyi planlıyoruz. Bu anlamda bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere büyük destek verdiler” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, başarılı tarım uygulamaları gerçekleştiren 26 üreticiye plaketleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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