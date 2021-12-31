Ordu Üniversitesi'nde ‘musiki’ konseri

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Topluluğu tarafından musiki konseri gerçekleştirildi.

Üniversitenin morfoloji binasında bulunan konferans salonunda düzenlenen konserde, İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Topluluğu tarafından muhayyerkürdî, hüseyni, uşşak ve gülizar makamında ilahiler okundu. Konserin birinci bölümünde ‘Kimi Dosta Varır, La Mekan, Cuşa Gelir Dağ ile Taş, Senin Aşkın ve Dön Allah Deyu’ ilahileri okundu. Mehmet Akif İnan’ın ‘Olağanüstüler’ adlı şiirinin seslendirilmesinin ardından ikinci bölümde ise, ‘Hüseyni Salatü Selam, Zatı Hakk’da, Şeyhin Şahı, Ya Rab Bizi Kahretme, Ne Feryad Edersin Divane Bülbül, Geydim Hırkayı, Uşşak Tevhid, Huve Rabbüna ve Esma Zikri’ ilahileri icra edildi.

Konser sonrası konuşma yapan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Hayatın her anında gündelik işlerimizi yaparken Allah’ı hatırlamalıyız. Dolayısıyla müziğimizin de bizleri manevi bir iklime taşıması lazım. İnanıyorum ki üniversitemizde yıllar geçtikçe çok güzel gençler yetişecek ve bu milleti bu ülkeyi çok daha ilerilere taşıyacaklardır” dedi.

Program, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın şiir okuyan öğrenci Nimet Öksüz’e çiçek, Araştırma Görevlisi Dr. Samet Karahüseyin’e de teşekkür belgesi takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Programa ayrıca, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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