Ordu Kent Orkestrası'ndan yeni yıl konseri

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, yeni yıl öncesi Altınordu sokaklarında konser verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla yeni bir kimlikle tekrardan kurulan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, kurulduğu günden itibaren yaptığı çalışmalar ve etkinliklerle vatandaşlardan tam not alıyor. Kent Orkestrası, 2022 yılına saatler kala Altınordu ilçesinde konser verdi. Sırrıpaşa ve İsmet Paşa Caddelerinde verilen konser yoğun ilgi gördü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından yeni yıl dolayısıyla yapılan etkinliği değerlendiren vatandaşlar duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın tekrar Ordu’ya kazandırılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyemizin organizasyonları bizleri mutlu ediyor. Şehir olarak bu tür etkinliklere ihtiyacımız var. Yenilen yüzü ile Kent Orkestrasının tekrar Ordu sokaklarında olması bizleri mutlu etti. Buna vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz” dediler.

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