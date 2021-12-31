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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Talha'yı hayattan kopartan kaza güvenlik kamerasında

İHA

Minik Talha'yı hayattan kopartan kaza güvenlik kamerasında

Ordu’nun Fatsa ilçesinde beton mikserinin altında kalan 7 yaşındaki minik Talha, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Talha Gül isimli çocuk, seyir halinde bulunan Ş.G. idaresindeki 52 DM 370 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Mikserin tekerleği altında kalan ve ağır yaralanan Talha, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minik Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Yaşanan üzücü kaza sonrası polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beton mikseri kamyonunun ön tekerleğin altında kalan Talha Gül'ün olay yerinde ağır yaralandığı, vatandaşların ise olaya hemen müdahale ettiği görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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