Beton mikserinin altında kalan Talha, kurtarılamadı (2)

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ordu'da, annesinin elini bırakıp, caddeye koşarken beton mikserinin altında kalan Talha Gül'ün (7), hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde beton mikserinin çocuğa çarptıktan sonra çevredekilerin uyarısıyla paniklediği ve geri manevra yapması sonucu tekrar çocuğun üzerinden geçtiği yer alıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2021-12-31 20:05:08



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