Ordu’da sokak hayvanları için yeni kararlar alındı 3 ilçede hayvan bakımevi, diğer ilçelerde kısırlaştırma üniteleri kurulacak

Sahipsiz sokak hayvanları ve tehlike arz eden sahiplisahipsiz hayvanlar ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan genelge üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesinde 19 ilçe belediyesinin katılımı ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başkanlığında, 19 ilçe belediye başkanı ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sahipsiz sokak hayvanları ve tehlike arz eden sahiplisahipsiz hayvanlar ile ilgili yayımlanan genelge üzerine konuşuldu.

Başkan Güler toplantıda bahsi geçen konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin üzerine düşen görevlerini hatırlatarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Birbirimize pas atmadan eksiklerimiz ne ise bunları yerine getirmeliyiz. Neticesinde sokakta yaşayan canlılarımız da, şehir de, vatandaş Da, belediye de hepimizin” dedi.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Her zaman söylediğim gibi biz ilçelerimizle birlikte bir aileyiz. Sokak hayvanlarına sorumluluklarımız olduğu gibi insani bir görevimizde var. Ordu’ya yakışır bir çözüm bulalım. Bundan kastım da birbirimize pas atmadan eksiklerimiz ne ise bunları yerine getirmeliyiz. Neticesinde sokakta yaşayan canlılarımızda, şehirde, vatandaşta, belediyede hepimizin.”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu’nun sunumu ile devam eden toplantıda katılımcılara sahipsiz sokak hayvanları ve tehlike arz eden sahiplisahipsiz hayvanlar ile ilgili yayımlanan genelge üzerine bilgiler verildi.



Yeni kararlar alındı

Toplantı sonucunda ise sokak hayvanlarının rehabilitesini hızlandırmak adına Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde geçici bakımevi kurulması çalışmalarına başlanması, Ordu ili ve ilçelerinde kısırlaştırma ünitelerinin oluşturulup faal duruma getirilmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sokak hayvanlarının nakilleri ile ilgili araç talep edilmesi, toplantıda alınan kararlar ile ilgili İl Hayvanları Koruma Kuruluna brifing verilmesi hususunda önemli kararlar alındı.

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