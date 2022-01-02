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Ordu'nun 3 ilçesinde eğitime kar tatili

DHA

Ordu'nun 3 ilçesinde eğitime kar tatili


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ile Mesudiye ilçelerinde eğitimöğretime 1 gün ara verildi.
Kenttin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Ordu Valiliği, yoğun kar yağışının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime (3 Ocak 2022 Pazartesi günü) bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-01-02 23:38:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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