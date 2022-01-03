Ordu’nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Ordu’da yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime 3 Ocak 2022 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.