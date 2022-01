Ordu’da diyabet hastası çocukların parmakları artık delinmeyecek

Ordu’da tip1 diyabet hastası olan çocukların her gün parmak delerek yaptığı glikoz ölçümü, artık parmak delmeden yapılacak.

Vali Tuncay Sonel, her pazartesi günü okullara gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Altınordu Mehmet Akif İnan Ortaokulunda okuyan ve tip1 diyabet hastası çocuğu bulunan Şennur Gürkan isimli velinin sensörlü glikoz ölçüm cihazı talebine kayıtsız kalmadı.

Tip1 diyabet hastası öğrenci velisinin talebi üzerine il genelinde bir çalışma başlatan Vali Tuncay Sonel, Kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları işbirliğiyle Ordu ili genelinde tespit edilen tip1 diyabet hastası 169 öğrenciye sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye etti.

Ordu Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen kan şekeri ölçüm cihazı teslim programına, Vali Tuncay Sonel, Stajyer Kaymakam Şule Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Begüm Gürdal Öz, İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Gökhan Zengin ve Tip1 diyabet hastası çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, devletin şefkatini ve merhametini en ücradaki çocuklara ve yöre insanına göstermeye gayret ettiklerini söyledi.

İl genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle tespit edilen 169 öğrenciye cihazların Kaymakamlıklar tarafından verileceğini belirten Vali Sonel, “Tüm çocuklarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Çocuklarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından temin edilen sensörlü kan şekeri ölçümü cihazıyla ilgili firma yetkilisi Soner Lavaşkan tarafından detaylı bilgi verildi.

Program sonrası çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Sonel, Eslem Gürkan ve Yağmur Özdemir isimli çocukların kendisine verdiği mektup dolayısıyla duygu dolu anlar yaşadı. Vali Sonel program bitiminde, çocuklar ile birlikte Valilik Makamına geçerek burada da hatıra fotoğrafı çektirdi.



Veliler mutlu

Parmak uçları delinmeden, vücuda yerleştirilen sensör sayesinde kan şekerinin ölçümünü kolaylıkla yapacak olan Tip1 diyabet hastası çocuğu olan aileler, “Allah sizlerden razı olsun. Böyle bir işe vesile olduğunuz için sizlere minnettarız” diyerek, duygularını dile getirdiler.

Vali Tuncay Sonel’in okul gezisi sırasında kendisiyle, kızının şekerini ölçmeye gittiğinde tesadüfen karşılaşan ve cihazın temini için yardım isteyen öğrenci velisi Şennur Gürkan ise, “Sayın Valimin kızımın okuluna gelmesiyle tesadüfen karşılaştık ve talebimizi ilettik Sayın Valimize. Bizim sesimize kulak verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Valimiz bugün sensörlerimizin dağıtımını yaptı kendisine minnettarız, teşekkür ediyoruz” diyerek, duygularını dile getirdi.

