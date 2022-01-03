Ordu’da diyabet hastası çocukların parmakları artık delinmeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da diyabet hastası çocukların parmakları artık delinmeyecek

İHA

Ordu’da diyabet hastası çocukların parmakları artık delinmeyecek

Ordu’da tip1 diyabet hastası olan çocukların her gün parmak delerek yaptığı glikoz ölçümü, artık parmak delmeden yapılacak.
Vali Tuncay Sonel, her pazartesi günü okullara gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Altınordu Mehmet Akif İnan Ortaokulunda okuyan ve tip1 diyabet hastası çocuğu bulunan Şennur Gürkan isimli velinin sensörlü glikoz ölçüm cihazı talebine kayıtsız kalmadı.
Tip1 diyabet hastası öğrenci velisinin talebi üzerine il genelinde bir çalışma başlatan Vali Tuncay Sonel, Kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları işbirliğiyle Ordu ili genelinde tespit edilen tip1 diyabet hastası 169 öğrenciye sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye etti.
Ordu Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen kan şekeri ölçüm cihazı teslim programına, Vali Tuncay Sonel, Stajyer Kaymakam Şule Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Begüm Gürdal Öz, İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Gökhan Zengin ve Tip1 diyabet hastası çocuklar ve aileleri katıldı.
Programda bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, devletin şefkatini ve merhametini en ücradaki çocuklara ve yöre insanına göstermeye gayret ettiklerini söyledi.
İl genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle tespit edilen 169 öğrenciye cihazların Kaymakamlıklar tarafından verileceğini belirten Vali Sonel, “Tüm çocuklarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Çocuklarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından temin edilen sensörlü kan şekeri ölçümü cihazıyla ilgili firma yetkilisi Soner Lavaşkan tarafından detaylı bilgi verildi.
Program sonrası çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Sonel, Eslem Gürkan ve Yağmur Özdemir isimli çocukların kendisine verdiği mektup dolayısıyla duygu dolu anlar yaşadı. Vali Sonel program bitiminde, çocuklar ile birlikte Valilik Makamına geçerek burada da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Veliler mutlu
Parmak uçları delinmeden, vücuda yerleştirilen sensör sayesinde kan şekerinin ölçümünü kolaylıkla yapacak olan Tip1 diyabet hastası çocuğu olan aileler, “Allah sizlerden razı olsun. Böyle bir işe vesile olduğunuz için sizlere minnettarız” diyerek, duygularını dile getirdiler.
Vali Tuncay Sonel’in okul gezisi sırasında kendisiyle, kızının şekerini ölçmeye gittiğinde tesadüfen karşılaşan ve cihazın temini için yardım isteyen öğrenci velisi Şennur Gürkan ise, “Sayın Valimin kızımın okuluna gelmesiyle tesadüfen karşılaştık ve talebimizi ilettik Sayın Valimize. Bizim sesimize kulak verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Valimiz bugün sensörlerimizin dağıtımını yaptı kendisine minnettarız, teşekkür ediyoruz” diyerek, duygularını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ordu’nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Karadeniz’de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta Ordu açıklarında yakalanan 8 kiloluk levrek, kilogramı 250 liradan satışa çıkartıldı
YEREL HABERLER Karadeniz’de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan ...
Ordu'nun 3 ilçesinde eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Ordu'nun 3 ilçesinde eğitime kar tatili
Ordu’da sokak hayvanları için yeni kararlar alındı 3 ilçede hayvan bakımevi, diğer ilçelerde kısırlaştırma üniteleri kurulacak
YEREL HABERLER Ordu’da sokak hayvanları için yeni kararlar alındı 3 ...
Uzmanı uyardı: “Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var” Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi: “Sahte bal tebliğine de uyduruyorlar, sahtekarlar bizden bir adım önde gidiyor”
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı: “Piyasada hiç arı görmeden üretilen ...
Fındık bahçelerinde cep teras uygulaması Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Bu uygulama ile, gübre akmasın, su akmasın, toprak akmasın ve kökler daha sağlam toprağın dibinde kalsın istiyoruz”
YEREL HABERLER Fındık bahçelerinde cep teras uygulaması Ordu Valisi ...
112 yaşındaki dede: “Ben Osmanlı'dan kalmayım” Ömründe 3 padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gören 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, “Ben Osmanlı’dan kalmayım” dedi.
YEREL HABERLER 112 yaşındaki dede: “Ben Osmanlı'dan ...
Ordu’da yeni yılın ilk bebekleri Masal Duru ve Yaşar Aras oldu
YEREL HABERLER Ordu’da yeni yılın ilk bebekleri Masal Duru ve Yaşar ...
Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras'
YEREL HABERLER Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.