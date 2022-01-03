Ordu'da karla mücadele: 191 mahalle ve grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da karla mücadele: 191 mahalle ve grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı

İHA

Ordu'da karla mücadele: 191 mahalle ve grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede etkili olan kar yağışı sonrası, 191 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. 423 iş makinesi ve 491 personelin görev yaptığı il genelinde kapalı mahalle ve grup yolu bulunmuyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde 6 ilçede etkili oldu. Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Çaybaşı, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar kalınlığı ortalama 30 santime ulaştı.
423 iş makinesi ve 491 personel ile kar ile mücadele yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışından etkilenen 191 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı.
Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.
Karla mücadele çalışmaları öncesi tüm planlamaları yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ordu’yu dört bölge olarak ele aldı. Karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla her bölgede sorumlu olan ekiplerin telefon numaraları, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve diğer kurumlarda da bulunacak.
Kentte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekipler 7/24 göreve hazır bekliyor.
Vatandaşlar, karla mücadele talepleri için 444 10 52 Çağrı Merkezini ve ALO 153'ü 7/24 arayabilecekler.
Öte yandan, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren yüksek rakımlı ilçelerde başlayan kar yağışı sonrası kapalı mahalle ve grup yolu ise bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da diyabet hastası çocukların parmakları artık delinmeyecek
YEREL HABERLER Ordu’da diyabet hastası çocukların parmakları artık ...
Ordu’nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ordu’nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Karadeniz’de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan tezgahta Ordu açıklarında yakalanan 8 kiloluk levrek, kilogramı 250 liradan satışa çıkartıldı
YEREL HABERLER Karadeniz’de yakalanan 8 kiloluk levrek 2 bin liradan ...
Ordu'nun 3 ilçesinde eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Ordu'nun 3 ilçesinde eğitime kar tatili
Ordu’da sokak hayvanları için yeni kararlar alındı 3 ilçede hayvan bakımevi, diğer ilçelerde kısırlaştırma üniteleri kurulacak
YEREL HABERLER Ordu’da sokak hayvanları için yeni kararlar alındı 3 ...
Uzmanı uyardı: “Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var” Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi: “Sahte bal tebliğine de uyduruyorlar, sahtekarlar bizden bir adım önde gidiyor”
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı: “Piyasada hiç arı görmeden üretilen ...
Fındık bahçelerinde cep teras uygulaması Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Bu uygulama ile, gübre akmasın, su akmasın, toprak akmasın ve kökler daha sağlam toprağın dibinde kalsın istiyoruz”
YEREL HABERLER Fındık bahçelerinde cep teras uygulaması Ordu Valisi ...
112 yaşındaki dede: “Ben Osmanlı'dan kalmayım” Ömründe 3 padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gören 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, “Ben Osmanlı’dan kalmayım” dedi.
YEREL HABERLER 112 yaşındaki dede: “Ben Osmanlı'dan ...
Ordu’da yeni yılın ilk bebekleri Masal Duru ve Yaşar Aras oldu
YEREL HABERLER Ordu’da yeni yılın ilk bebekleri Masal Duru ve Yaşar ...
Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras'
YEREL HABERLER Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.