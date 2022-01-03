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Ordu’da itfaiye 6 bini aşkın olaya müdahale etti 2021 yılında 2 bini aşkın yangın, bin 395 kurtarma olayı meydana gelirken boğulmak üzere olan 90 kişi kurtarıldı

İHA

Ordu’da itfaiye 6 bini aşkın olaya müdahale etti 2021 yılında 2 bini aşkın yangın, bin 395 kurtarma olayı meydana gelirken boğulmak üzere olan 90 kişi kurtarıldı

Ordu’da 2021 yılında İtfaiye ekipleri toplan 6 bini aşkın olaya müdahale etti. Müdahale edilen olayların başında yangın gelirken onu kurtarma olayları takip etti.
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2021 yılında il genelinde 2 bin 96’sı yangın, 369’u trafik kazası, bin 395’i kurtarma, 201’i su çekimi, 90 boğulma tehlikesi ve bin 985’i diğer itfai olaylar olmak üzere toplam 6 bin 136 olaya müdahale etti.

90 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ile il genelinde oluşturulan 3’ü Kadınlar Plajı toplam 17 plajda su kazalarını önleme hizmeti verilerek vatandaşların yaz aylarında daha güvenli vakit geçirmeleri için imkân sağlandı. Boğulma tehlikesi geçiren 90 kişi OSKEM’le yaşama tutundu.

6395 kişiye eğitim verildi
Eğitim çalışmalarında Karadeniz bölgesinde başarılı çalışmalara imza atan İtfaiye Eğitim Merkezi ile geride bırakılan yılda Giresun İtfaiyesi, Giresun AFAD Arama Kurtarma Ekibi başta olmak üzere birçok kurum kuruluş ile itfaiye personelleri, vatandaşlar ve gönüllülere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde 300 kurumda 6 bin 395 kişiye eğitim verildi.
Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından ise, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı yerleşkelerde Sivil savunma planları, TAMP, sabotaj planları güncellenmesi faaliyetleri gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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