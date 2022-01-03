Kertil, kış turizminin gözdesi oldu

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yapılan yatırımlarla bölgede kış turizminin yeni gözdesi olan 'Kertil Sosyal Tesisleri' hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Akkuş Belediyesi’nin, ilçede turizmin gelişmesi için hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Kertil Sosyal Tesisleri ilgi görüyor. Yenilenen restoranı, konforlu konaklama imkanı sunan bungalov evleri ve yürüyüş yolları ile cazibe merkezi haline gelen tesis, hafta sonu kar yağışının da etkili olmasıyla çevre il ve ilçelerden yüzlerce misafir ağırladı.



“Yatırımlarımız meyvelerini vermeye başladı”

İlçenin kış aylarında, özellikle kar turizmi için sahile yakın konumda bulunmasından dolayı avantajlı bir konumda olduğunu söyleyen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ”Akkuş’umuz sahile yakın bir konumda olması, yine karayoluna en yakın yaylaları ve mesire alanıyla turizm için çok avantajlı bir ilçe. Kertil mesire alanı da bulunduğu yer itibariyle ve doğal güzellikleriyle bölge turizmi için önemli bir yer. Geçtiğimiz yıllarda başlamış olduğumuz turizm yatırımlarımızda artık sona doğru geliyoruz. Burada öncelikle restoran kısmını tamamen yenileyerek hizmet vermeye başlamıştık. Daha sonra konaklama ihtiyacının giderilmesi için bungalov evler inşa etmeye başladık. Ancak evlere yoğun ilgi olduğu için sayıları artırmak zorunda kaldık” dedi.



“Rezervasyonlar doldu”

Yeni inşa edilen bungalov evlerin daha kapsamlı ve konforlu olduğunu belirten Başkan Demirci, “Bu yıl yaptığımız yeni evlerimizi 3’er odalı, daha geniş, daha konforlu ve hiçbir şekilde ısınma sorunu olmayacak şekilde tasarlayarak hayata geçirdik. Evlerimize, hizmete açıldığı ilk günden itibaren yine müthiş bir talep geldi ve şuanda ocak ayının sonuna kadar rezervasyonlarımız dolmuş durumda. Bizler yine hayata geçireceğimiz projelerle burayı tam bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Kent gürültüsünden, iş yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen ve doğayla iç içe hoşça vakit geçirmek isteyen herkesi Akkuş’umuza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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