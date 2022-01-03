Ordu’da hız sınırını aşanlar radardan kaçamıyor

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Ordu’da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde hız sınırını aşanlar radardan kaçamadı.

27 Aralık 20212Ocak 2022 tarihleri arasında 47 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 28 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 18 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 47 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 837 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 42 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 25 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 58 araç trafikten men edilirken 47 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

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