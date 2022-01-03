Ordu’da kaçak tütün mamüllerine geçit yok

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Ordu’da bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerine karşı operasyonlar sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Perşembe ilçesi uygulama noktasında bir araçta bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 34 bin adet bandrolsüz makaron, 25 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron, 90 kilo gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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