Prof. Dr. Enginyurt: “Kış aylarında hem kovid hem de grip vakaları artış gösteriyor”

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kış aylarında gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini belirterek, “Korona virüs ile gribi test olmadan ayırmamız mümkün değil. Kış aylarında pandemi kurallarına çok daha fazla riayet etmeliyiz” dedi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte korona virüs vakalarında yükselme olurken, grip vakaları da yükselişe geçti. Uzmanlar, insanların grip olduğunu zannederek korona virüse yakalanabildiğini, korona virüs olduğunu zanneden insanların da mevsimsel grip hastası olabileceğine dikkat çekti. Bu hastalıkları birbirinden ayırt etmenin, hasta şikayetleri ve hasta gözlemleri ile yapılamadığını ve gerekli testlerin yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle kış aylarında pandemi kurallarına çok daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, vatandaşların artık kovid salgının ilk başladığı günlerdeki gibi artık önlemlere dikkat etmediklerini söyledi. Korona virüs ve grip vakalarının yükselişte olduğuna dikkat çeken Enginyurt, Bizler sağlıkçılar olarak grip ve kovid vakalarını hastanın şikayetiyle ve muayene bulgularımızla ayırt edebilmemiz mümkün değil. Bunun için influenza testleri dediğimiz kovid testlerine benzer testler var, bu testleri yapmadan vakaları birbirinden ayırt edebilmemiz mümkün olmuyor. Vatandaşlarımıza kovid testi yapıp test sonucuna göre karar veriyoruz veya her iki testi birden yaparak bu tanıyı koyuyoruz” diye konuştu.



“Hem grip, hem de kovid birer üst solunum yolu hastalığıdır”

“Soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonları artar, grip ve kovid de birer üst solunum yolu hastalığıdır” diyen Enginyurt, “Bu nedenle bizim yapmamız gereken artık pandemi bitinceye kadar kurallara dikkat etmemiz gerekiyor ve iyi beslenip bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Muhakkak maskelerimiz pandemi bitene kadar, çıkartmamamız gerekiyor. Aşılı olan vatandaşlarımızın oranı arttığı için bir özgüven oldu, bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü kovid oyhuna gelmiyor ve ciddi bir şekilde yayılıyor. Hele ki omicron varyantı çok hızlı yayılıyor. Bu nedenle yetkililer pandeminin bittiğini söyleyene kadar kullanmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.



“Bol sıvı, doğru beslenme ve c vitamini gripten koruyor”

Prof. Dr. Enginyurt, grip ile mücadelede doğru beslenmenin ve bol sıvı tüketiminin önemine değinerek, şunları söyledi:

“İyi beslenme, üç ana öğün ve iki ara öğün, özellikle okula giden çocukların ve işe gidenlerin kahvaltılarını yapmaları gerekiyor. Bol sıvı tüketmek ve c vitaminli meyvelerden bol miktarda tüketmek gerekiyor. Kış aylarında kapalı ortamlara kısa süreliğine de olsa girilmesi durumunda maske kullanılması gerekiyor, toplu ortamlarda ya hiç bulunmamamız ya da çok kısa süre bulunmamız gerekiyor.”

