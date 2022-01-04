Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahallede için başlatılan, toplamda 50 kilometre uzunluğundaki beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, şehir merkezinde sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmalarında kırsal mahallelerde de devam ediyor. Belediye tarafından 72 kırsal mahalle için başlatılan ve toplam uzunluğu 50 kilometre olan beton yol çalışmaları ile yılların ulaşım sorunu ortadan kaldırılıyor. Tamamlanan beton yol çalışması ile Kayabaşı Mahallesi’nin 2 farklı noktasında beton yol çalışmaları tamamlandı. Etap etap devam eden beton yol kapsamında Kayabaşı Mahallesi, çalışmaların tamamlandığı 21’nci mahalle oldu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Klasik Belediyecilik hizmetlerimizi kesintisiz bir mesai ile sürdürüyoruz. Birçok noktada çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ancak klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında gönül belediyeciliğini kapsayan sosyal belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik anlayışı ile şehre ve insana dair hiçbir soruna da kayıtsız kalmıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren tasarruf ekonomisi ile oluşturduğumuz yatırım ekonomisini vatandaşımızın yüzünü güldürmek için sürekli süren bir mesai ile hizmet seferberliğine dönüştürdük. İlk günkü heyecan ile hayatın her alanında hemşehrilerimizin yüzlerini güldüren hizmetlerimiz ile onları buluşturmaya devam edeceğiz. Tamamlanan çalışmamız mahallemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.