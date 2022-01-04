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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Valisi’nden sıkı denetim talimatı

İHA

Ordu Valisi’nden sıkı denetim talimatı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da vaka sayılarının azaltılması konusunda ilçe kaymakamlarından çalışmalarını ve denetimlerini aralıksız sürdürmeleri talimatını verdi.
Yaşadığımız bu salgın döneminde dikkatli olmak gerektiğini belirten Vali Tuncay Sonel, vatandaşların özellikle ev ziyaretlerine gitmemeleri konusunda hassasiyet göstermelerini isterken, “Kurallara hep birlikte uyarsak, Kovid19 Pandemi sürecinden de en kısa sürede kurtulmuş oluruz. Rehavete kapılmadan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Toplantıda, korona virüs salgınına karşı özverili çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, “2022 yılında da aynı kararlılıkla çalışmalarımız ilçe kaymakamlarımız, kurum müdürlerimiz ve tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte devam edecek. Tedbiri elden bırakmadan alınan kurallara riayet ederek hep birlikte başaracak, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olacağız” dedi ve vatandaşların aşılarını ihmal etmemelerini istedi.
Öte yandan Ordu il genelinde bugüne kadar en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta 1. doz aşılama oranı yüzde 91,73, 2. doz aşılama oranı yüzde 83,19 olduğu, aşılamada 1., 2. ve 3. doz toplamının 1 milyon 373 bin 177’ olarak gerçekleştiği belirtildi.
En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üstü nüfusta ise oranın yüzde 83,11 olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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