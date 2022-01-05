Fatsa’da 2021 yılında bin 489 kişi doğdu, bin 282 kişi hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, 2021 yılında bin 489 kişi doğarken, bin 282 kişi ise hayatını kaybetti.

Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2021 yılında evlenme sayısı 789 olurken, boşanma sayısı ise 303 oldu. 13 bin 56 kişiye nüfus cüzdanı, 9 bin 171 kişiye nüfus kayıt örneği 5 bin 40 kişiye sürücü belgesi, 2 bin 27 kişiye pasaport, yerleşim yeri belgesi alan kişi sayısı ise 12 bin 398 olarak düzenlendi. Toplamda 2021 yılında, 159 bin 500 kişiye de işlem yapıldı" dedi.

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