Şehit eşinden Mehmetçik'e atkı sürprizi (2) - Yeniden

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'Şehit annesinden Mehmetçik'e atkı sürprizi' başlıklı haberimizde Ordu Valiliği'nce servis edilen 'sivil şehit Mahmut Özgöller'in annesi Fatma Özgöller' ifadesi kaynağından yapılan düzeltme ile 'eşi' olarak düzeltilmiştir.-----------------Mustafa KIRLAK/ÇATALPINAR, (Ordu), (DHA) ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde sivil şehit Mahmut Özgöller'in eşi Fatma Özgöller (74), ördüğü 32 atkıyı, doğu illerinde görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılması için jandarmaya teslim etti.

İlçeye bağlı Göller Mahallesi'nde 10 Mart 1998'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan sivil Mahmut Özgöller'in eşi Fatma Özgöller, ördüğü atkıların Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vatani görevini yapan askerlere gönderilmesi için Çatalpınar Kaymakamlığı'na başvurdu. Özgöller'in talebi ile Kaymakam Eyüp Batuhan Ciğerci ve beraberindeki heyet, Fatma Özgöller'i ziyaret etti. Fatma Özgöller, ziyarette el emeği, göz nuruyla ördüğü 32 atkıyı teslim etti. Atkıları alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatma Özgöller'e teşekkür etti.

Fatma Özgöller'in torunu ise yazdığı mektubu yetkililerle paylaştı. Mektupta, "Babaannem, sizler için bu atkıları ördü. 'Onlar üşümesin, hasta olmasın. Bu karda kışta' dedi. Bu atkılar sayesinde inşallah hasta olmazsınız, bizi hatırlarsınız. Ve size ulaşan bu atkılar, bizden size anı, hatıra" ifadelerine yer verildi.

'EŞİM TERÖRİSTLERİ YAKALATMAYA ÇALIŞIRKEN ŞEHİT OLDU'

Eşinin teröristleri yakalatmak isterken şehit olduğunu anlatan Fatma Özgöller, "Teröristler evimize geldiler. Yemek, ekmek istediler. Evimiz tenha bir yerde olmasından dolayı korktuğumuz için mecbur kaldık yemek ve ekmek vermeye. Sonra evimizde neyimiz varsa alıp gittiler. Onlar gittikten sonra eşim onları ihbar etti. Ertesi gün askerler geldi. Evimizin çevresinde teröristleri yakalamak için pusu kurdular. Daha sonra o teröristler yine geldiler. Bizi toplu katliam edeceklerdi. Eşim kapıyı açtı. O teröristlerden biri bombanın pimini çekerken askerler tarafından biri vuruldu. Eşim bu sırada evin üst katına çıkmış. Teröristler evimizi tararken eşim vurularak şehit oluyor" diye konuştu.

`ASKERLERİMİZ ÜŞÜMESİN'

Televizyonda bir kadının askerler için örgü ördüğünü gördüğünü söyleyen Özgöller, "Ondan sonra ben de örmeye karar verdim. Kışın çok soğuk olan yerlerde askerler kullanır diye içimden geldi ve örmeye başladım. 32 atkıyı askerlerimiz dağlarda üşümesin diye hediye ettim" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Çatalpınar Mustafa KIRLAK

2022-01-05 17:06:01



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