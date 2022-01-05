FETÖ/PDY sanığı: 'Emir yurt dışından geldi' ifadesi şakaydı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ/PDY sanığı: 'Emir yurt dışından geldi' ifadesi şakaydı

DHA

FETÖ/PDY sanığı: 'Emir yurt dışından geldi' ifadesi şakaydı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve haklarında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açılan 21'i tutuklu 24 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada örgütün yeni yapılanmasında finans sorumlusu olduğu iddia edilen Savaş Yılmaz, bir telefon görüşmesi sırasında kullandığı, 'Emir yurt dışından geldi' ifadesiyle ilgili 'şakaydı' diyerek savunma yaptı. Mahkeme heyeti sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak 6 tutuklunun tahliyesine karar verdi. 
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eylül ayında operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 ay süreyle dinleme, teknik ve fiziki takip sonucu 16'sı KHK ile ihraç edilen kamu görevlisi olmak üzere 44 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 21´i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haklarındaki soruşturmanın ardından 21'i tutuklu 24 sanık hakkında Ordu 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklardan örgütün yeni yapılanmasında finans sorumlusu olduğu iddia edilen Savaş Yılmaz, FETÖ iddiasıyla maddi organizasyonlarda görev almadığını belirterek, "Konuşmalarımız sırasındaki emrin yurt dışından geldiğiyle ilgili konuşmamız, yaptığım şakadır. Yurt dışına aktarılan bir para yoktur. Gün toplantısında Almanya´dan bir kişiyle yapılan bağlantı, aramızda bulunan bir kişinin akrabasıydı. Bu örgütsel amaçlı bir bağlantı değildi. Örgütün yurt dışına para aktaran finans sorumlusu olduğum doğru değildir" dedi.
'TEHDİT ETTİLER'
Sanıklardan Ali Memiş ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Bana telefon hattını ismi Musa olan bir kişi verdi. Benimle irtibat kuran kişiler, telefon ve hattı kabul etmemem halinde bana ve aileme ait şeyleri açıklayacakları yönünde tehdit ettiler. Ancak ben bu hattı kullanmadım. Sadece yurt dışında yaşayan bacanağımı aradım" yönünde savunma yaptı.
6 KİŞİYE TAHLİYE
Mahkeme heyeti, H.İ., G.Ö., E.B., H.Ö., A.T ile M.P. hakkında sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-01-05 23:29:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da FETÖ soruşturmasında 24 sanık hakim karşısına çıktı 15’inin tutukluluk halinin devamına, 6’sının ise tahliyesine karar verildi
YEREL HABERLER Ordu’da FETÖ soruşturmasında 24 sanık hakim karşısına ...
Ordu’da muhtemel facia kıl payı atlatıldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da muhtemel facia kıl payı atlatıldı: 1 yaralı
Şehit eşinden Mehmetçik'e atkı sürprizi (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Şehit eşinden Mehmetçik'e atkı sürprizi (2) - Yeniden
Fatsa’da 2021 yılında bin 489 kişi doğdu, bin 282 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fatsa’da 2021 yılında bin 489 kişi doğdu, bin 282 ...
Şehit annesinden Mehmetçik'e atkı sürprizi
YEREL HABERLER Şehit annesinden Mehmetçik'e atkı sürprizi
Sivil şehit annesinden Mehmetçiğe atkı
YEREL HABERLER Sivil şehit annesinden Mehmetçiğe atkı
Ordu Valisi’nden sıkı denetim talimatı
YEREL HABERLER Ordu Valisi’nden sıkı denetim talimatı
Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
Prof. Dr. Enginyurt: “Kış aylarında hem kovid hem de grip vakaları artış gösteriyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Enginyurt: “Kış aylarında hem kovid hem de ...
Ordu’da baca yangınında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Ordu’da baca yangınında dumandan etkilenen iki kişi ...
Karadeniz kış turizminin gözde kayak merkezinde sezon başladı Yeterli kar kapasitesine ulaşılan Çambaşı Doğa Tesisleri, yeni sezonu açtı
YEREL HABERLER Karadeniz kış turizminin gözde kayak merkezinde sezon ...
Üroloji Uzmanları: "İdrar kaçırmada botoks tedavisi uygulanabilir" Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz: "İlaç tedavisine yanıtsız kalan ya da yan etkileri veya çoklu ilaç kullanımı nedeniyle ilaç tedavisine devam edilemeyen durumlarda hastanın idrar kesesine botoks uygulanması, alternatif ve başarı oranı oldukça yüksek bir yöntemdir”
YEREL HABERLER Üroloji Uzmanları: "İdrar kaçırmada botoks tedavisi ...
300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor
YEREL HABERLER 300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor
Yediyıldız: “Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımız”
YEREL HABERLER Yediyıldız: “Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar ...
Ordu'da ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi gösterime girdi
YEREL HABERLER Ordu'da ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi gösterime ...
Ordu’da asılsız ihbarda bulunan kişiye ceza
YEREL HABERLER Ordu’da asılsız ihbarda bulunan kişiye ceza
Ordu’da telefon kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da telefon kablo hırsızlığı yapan 2 kişi ...
Ordu’da 5 evden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da 5 evden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
Ordu’da kaçak tütün mamüllerine geçit yok
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak tütün mamüllerine geçit yok
Ordu’da hız sınırını aşanlar radardan kaçamıyor
YEREL HABERLER Ordu’da hız sınırını aşanlar radardan kaçamıyor
Fındık üreticilerine 'kışlık bakım' uyarısı Soydan: “Fındık üreticilerimiz artık kaliteli verim için bakımlara önem veriyor”
YEREL HABERLER Fındık üreticilerine 'kışlık bakım' uyarısı Soydan: ...
Kertil, kış turizminin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Kertil, kış turizminin gözdesi oldu
Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü ...
Ordu’da itfaiye 6 bini aşkın olaya müdahale etti 2021 yılında 2 bini aşkın yangın, bin 395 kurtarma olayı meydana gelirken boğulmak üzere olan 90 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ordu’da itfaiye 6 bini aşkın olaya müdahale etti 2021 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.