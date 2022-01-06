Ordu’da kış mevsiminde yalancı bahar

Ordu’da, kış mevsiminde görülen güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar sahilin tadını çıkarttı.
Ordu’da günlerdir soğuk geçen hava şartları sonrası sabah saatlerinde güneşli hava etkili oldu. Hava sıcaklıklarının 17 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkartmak için sahile ve yeşil alanlara yöneldi. Vatandaşlar, güneşli havanın güzel olsa da kış mevsiminin bu yıl pek fazla hissedilmediğini, kış aylarında yalancı baharı yaşadıklarını belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.