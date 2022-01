Öğrenciler ‘can dostları’ ile keyifli vakit geçirdi

Ordu'da ortaokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hastanesini ziyaret ederek, can dostları ile keyifli vakit geçirdi.

Altınordu Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu öğrencilerinin, derste işledikleri hayvanlar konusu ile ilgili bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hastanesine geldi. Buradaki can dostlarla bir araya gelme fırsatı bulan öğrenciler, hem keyifli vakit geçirdiler hem de bakım evi çalışmalarını, ambulans hizmetini, hastane hizmetlerini ve tedavi ünitelerini incelediler.

Ziyaret sırasında öğrencilerin yönelttiği soruları da yanıtlayan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi personelleri, can dostlar için farkındalık oluşturmak adına bilgilendirmelerde de bulundu. Ziyaretin ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren öğrenciler, sokak hayvanlarının burada tedavilerinin yapılarak iyi bakıldığını söylediler.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hastanesine gelen öğrencilere farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Altınordu Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu Müdürü İlker Tunç, “Öğrencilerimizin İngilizce dersindeki hayvanlar konusunu işlemeleri sebebiyle şehrimizdeki Büyükşehir Belediyemizin hayvan barınağına, hastanesine öğrencilerimizi getirerek farkındalık oluşturmayı amaçladık. Öğrencilerimiz burada hayvanlara gösterilen ilgi ve alakayı görerek bilinçlendiler. Bu tesisi Ordu’muza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler’e teşekkür ediyor ve bu hizmetlerin diğer illerde de yaygınlaşmasını temenni ediyorum” dedi.

